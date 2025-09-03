Jorge Landívar: “Debemos recordar a Percy como el gran constructor de Santa Cruz”

El exsecretario municipal Jorge Landívar recordó con profundo respeto y afecto al fallecido exalcalde Percy Fernández, a quien describió como un hombre visionario, multifacético y totalmente entregado al desarrollo de Santa Cruz de la Sierra.

“Éramos amigos de infancia, vivíamos en la misma calle, su mamá vivía frente a la casa nuestra. Teníamos un conocimiento muy cercano”, expresó. Landívar compartió anécdotas que revelan no solo la faceta política de Fernández, sino también su calidad humana y su pasión por el conocimiento.

Uno de los recuerdos más destacados se remonta a la época universitaria de Percy en Córdoba, Argentina, donde fue reconocido como el mejor alumno de Ingeniería. “Nos hizo quedar muy bien a los bolivianos”, afirmó Landívar. Añadió que, en una ocasión, al no entender un periódico en alemán, Fernández decidió inscribirse a clases del idioma, lo dominó y años después incluso entabló conversación en alemán con un ministro europeo de visita en Bolivia.

En el ámbito político, Landívar recordó que Percy fue parlamentario y senador, pero no disfrutó de esos cargos y decidió regresar a Santa Cruz, donde inició su camino como alcalde. “Tenía visión y la llevaba a la práctica. Muchas veces lo vi hacer croquis en servilletas que luego entregaba a los técnicos municipales”, relató. Uno de esos bocetos fue el diseño del vertedero municipal.

Landívar lo definió como “el gran constructor de Santa Cruz”, al resaltar su impulso a obras estructurales como el pavimento —al que él llamaba “la obra gruesa”—, módulos educativos, hospitales de segundo nivel y velatorios.

Finalmente, Landívar destacó la dedicación incansable de Fernández a su labor. “Era un hombre que se enojaba cuando un secretario quería tomar vacaciones, decía que el que trabaja por la ciudad no necesita descansar”. En su mensaje de despedida, pidió que su ejemplo sea recordado y que su legado permanezca: “La historia de Santa Cruz lo tendrá en la memoria como un líder inteligente. Ojalá se le haga un monumento”.

