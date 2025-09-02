TEMAS DE HOY:
Internacional

Revelan audios del supuesto modus operandi de los policías bolivianos aprehendidos por narcotráfico en Chile

Tras conocerse el caso de cinco policías aprehendidos acusados por narcotráfico, las autoridades chilenas, presentaron supuestos audios, que presuntamente revelarían el modus operandi.

Red Uno de Bolivia

02/09/2025 9:44

Foto: Red Uno Archivo.
Chile

Escuchar esta nota

Cinco policías bolivianos y un civil, fueron detenidos en pasados días en la frontera con Chile, acusados de narcotráfico, las autoridades de ese país determinaron su detención preventiva por 150 días.

Tras conocerse este caso, las autoridades chilenas, brindaron nuevas revelaciones y audios, que presuntamente revelarían el modus operandi que utilizaban los policías bolivianos.

“Trabajando internamente no más, tranquilamente, sin que nadie sepa, compa, hay que tener cuidado”, se escucharía en uno de los mensajes revelados por la justicia chilena, que involucraría en narcotráfico a los policías bolivianos.

Para las autoridades chilenas, ese audio demostraría la forma en la que operaban estos efectivos policiales, en la frontera con Bolivia.

“Mientras patrullaban en la ruta al llegar a la altura del kilómetro 50, logran divisar a un grupo de personas que, en un paso no habilitado, intentaban retirar dos vehículos que se encontraban parados en la nieve”, afirmó un efectivo policial en Chile, a cargo del caso.

Según señalaron uno de los vehículos retenidos se encontraba con gran cantidad de droga, aproximadamente 600 kilos, y una importante cantidad de armamento.

Los policías bolivianos quedaron con detención preventiva, y aseguraron que eran parte de una persecución contra narcotraficantes, y cruzaron la frontera por accidente.

 

