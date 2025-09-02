Un perro caminó 12 kilómetros para llegar al velorio de su dueño: “Se acostó y lloró”

Un perro llamado Nick protagonizó una conmovedora historia en Minas Gerais, Brasil. El animal caminó 12 kilómetros por su cuenta para llegar al velorio de su cuidador, Claudemir Cándido Luiz, quien había fallecido tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Nadie lo llevó ni lo guió: llegó solo, guiado por el instinto y el amor incondicional.

El hombre tenía 45 años y vivía en una granja familiar junto a Nick, con quien compartía su día a día desde hacía diez años. El fuerte lazo entre ambos era evidente para todos los que los conocían. Según relataron familiares el hombre comenzó a sentirse mal y se dirigió solo al hospital más cercano, donde falleció poco después de ser atendido.

Para sorpresa de todos, Nick apareció en medio del velorio, con una actitud triste y abatida. “Me sorprendió mucho y nos encontramos con algo que nunca imaginamos que podría suceder”, expresó conmovida la cuñada del fallecido. “Nick lo era todo para él”. La familia no tenía dudas de que el perro había percibido la pérdida y salió a buscar a su dueño, impulsado por un vínculo imposible de explicar.

Durante la despedida, los familiares notaron que Nick estaba especialmente afectado: no ladraba, no se mostraba desconfiado como solía hacer con extraños y tenía la mirada baja. En un momento, lo subieron al ataúd para que pudiera despedirse. “Olfateó, movió la cola, se acostó y lloró”, recordó Kátia con emoción.

