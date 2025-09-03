TEMAS DE HOY:
Divorcio viral: Mujer celebra con banda musical afuera del tribunal y cuenta su historia de maltrato

La inusual escena, acompañada de bailes y aplausos de su familia, captó la atención de los transeúntes y se convirtió en un símbolo de liberación.

Milen Saavedra

02/09/2025 20:53

Divorcio viral: Mujer celebra con banda musical afuera del tribunal
México

Un video de TikTok se ha vuelto viral, mostrando la eufórica celebración de una mujer mexicana, identificada como Grecia, quien, tras firmar su divorcio, contrató a una banda musical para festejar a las afueras de un tribunal. La inusual escena, acompañada de bailes y aplausos de su familia, captó la atención de los transeúntes y se convirtió en un símbolo de liberación.

De una relación "perfecta" a la "manipulación psicológica"

La joven, entrevistada por el medio Milenio, reveló los motivos detrás de la emotiva celebración. Grecia explicó que la relación con su expareja comenzó de manera idílica: él era atento y detallista. Sin embargo, con el tiempo, el comportamiento de su esposo cambió drásticamente. "Las pequeñas muestras de cariño dieron paso a una manipulación psicológica cada vez más marcada", señaló.

Según su testimonio, el control era tan grande que su expareja le prohibió hablar con su madre y dar detalles de su propia boda a sus hermanas, argumentando celos. Después de años de vivir en un ambiente tóxico y de maltrato psicológico, Grecia decidió poner fin a la relación.

La joven relató que el juez le dio la razón en el caso, lo que le permitió obtener el divorcio sin mayores complicaciones futuras. Para ella, la celebración no fue solo un festejo, sino una declaración de victoria y libertad, según publica el portal lakalle.bluradio.com.

"Mi hermana y mi mamá felices"

En su cuenta de TikTok, Grecia compartió su alegría, mencionando que la felicidad de su familia fue su mayor recompensa. "Mi hermana y mi mamá felices", escribió, demostrando que su decisión no solo la liberó a ella, sino que también trajo tranquilidad a sus seres queridos. La celebración, vista por muchos como extravagante, fue en realidad un grito de victoria por haber "logrado salir de las manos de la persona que más daño me causó".

Mira el video:

 

 

