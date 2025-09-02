¡Escándalo! Tres futbolistas fueron expulsados por una foto con una actriz del cine para adultos

Ante la polémica, los directivos del club, negaron que los deportistas fueran despedidos por la imagen junto a una modelo y actriz.
02/09/2025 11:43
Un club deportivo de Brasil terminó expulsando y despidiendo a tres jugadores de fútbol en los últimos días, todos ellos, habían salido en fotografías junto con una modelo y actriz de cine para adultos.
Sin embargo, ante la molestia y polémica generada por el alejamiento de los jóvenes, que coincidentemente fueron los tres fotografiados, desde el club brasileño negaron que la salida de los jugadores se deba a esa imagen.
“El club aclara que las bajas de los futbolistas se basaron en criterios de rendimiento técnico”, indicaron desde la institución, que informó que junto a los tres chicos de la fotografía también fueron liberados otros tres integrantes del plantel sub-17, que actualmente ocupa puestos de descenso en el Brasileirao Sub-17.
La modelo en cuestión sería Elisa Sanches, una de las figuras más conocidas del cine de adultos en Brasil y que ahora sueña con convertirse en árbitro de fútbol.
“Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitro de fútbol”, relató recientemente.
La actriz ya se inscribió en la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) y se muestra decidida a enfrentar los prejuicios: “Es lo único que me detiene hoy. Sería un sueño hecho realidad. Confieso que a veces me pregunto si los jugadores y el público me respetarían. Soy mujer y estrella del porno, así que tengo que estar preparada para cualquier cosa. Aun así, estoy muy emocionada”, declaró en una entrevista local.
