En un acto de amor paternal que parece sacado de una película, un padre en Rusia se coló en el parque acuático donde trabaja, a altas horas de la noche, para darle a su hijo de 11 años una fiesta de cumpleaños inolvidable. Las cámaras de seguridad captaron el emotivo momento en que ambos disfrutaban solos de las piscinas y toboganes.

El padre, empleado del parque acuático Brosko Volna en Jabárovsk, decidió celebrar el cumpleaños de su hijo de una manera única. En el video, se ve a la pareja corriendo y saltando en las piscinas vacías, con el niño claramente divirtiéndose mientras se zambullía y se lanzaba en clavado sin restricciones, según publica The Sun.

Consecuencias inesperadas

Aunque el gesto podría haberle costado el trabajo, la jefa del padre, Kseniya Rudenko, optó por la comprensión en lugar del castigo. Rudenko admitió que al principio se sintió conmocionada, pero luego, el incidente les pareció divertido. "Al principio nos sorprendimos, luego nos reímos", dijo.

La jefa explicó que, tras una investigación interna, decidieron no despedir al padre. En cambio, usaron el incidente para identificar una debilidad en la seguridad del parque. "El motivo era un simple deseo humano de crear un momento inolvidable para su hijo", declaró Rudenko.

La gerente del parque acuático concluyó con una reflexión sobre la importancia de crear recuerdos felices en la infancia, aunque de una manera más "apropiada" en el futuro, y recordó que el horario del parque es de 9 a.m. a 10 p.m. "Incluso los recuerdos de los niños a veces tienen un horario", añadió con una sonrisa.

