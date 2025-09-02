Lady Gaga se une a la segunda temporada de “Merlina” como Rosaline Rotwood

La segunda temporada de Merlina llega con una gran sorpresa: Lady Gaga se une al elenco con un nuevo personaje llamado Rosaline Rotwood.

Netflix compartió la primera imagen oficial de la cantante en este papel, lo que generó emoción entre los fanáticos de la serie. Su apariencia es impactante y misteriosa, lo que ha despertado muchas teorías sobre su rol en la historia.

En la imagen, Lady Gaga aparece con el cabello platinado, cejas decoloradas y un vestido blanco que resalta su piel pálida. A su lado se encuentra Dedos, el personaje clásico de la familia Addams, lo que confirma su conexión directa con el mundo de Wednesday. Su presencia transmite elegancia, pero también un toque inquietante.

Rosaline Rotwood será una profesora legendaria en la Academia Nevermore, aunque aún no se sabe si será aliada o enemiga de Merlina. La interpretación de Gaga ha sido descrita como intensa y enigmática, lo que hace pensar que su personaje jugará un papel muy importante en la trama.

La segunda temporada de Merlina está dividida en dos partes. La primera parte se estrenó el 6 de agosto de 2025, y la segunda llegará el 3 de septiembre de 2025. En total, la temporada tendrá ocho capítulos, que prepararán el camino para una tercera temporada ya confirmada.

