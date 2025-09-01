Un incidente lamentable, captado en video, ha puesto en evidencia las consecuencias de la falta de comunicación en el trabajo pesado. A bordo de un barco de carga, un tractor que acomodaba grava fue destruido por una pala mecánica que operaba en la misma zona, al parecer por un grave error de coordinación entre los operadores.

El video muestra el momento exacto en que la pala, sin visibilidad del tractor, desciende y golpea con fuerza la cabina. El impacto inicial parece dejar al operador del tractor inmóvil, sugiriendo que podría haber resultado herido. A pesar de los intentos del conductor de la pala por liberarse, la maquinaria sigue aplastando el tractor antes de finalmente levantarlo y dejarlo caer.

Las imágenes han generado una intensa discusión sobre las medidas de seguridad y la importancia de una comunicación clara en entornos de trabajo peligrosos. Aunque no se ha confirmado el estado del operador del tractor, el accidente subraya la necesidad de protocolos estrictos para evitar tragedias en el manejo de maquinaria pesada.

Mira el video:

