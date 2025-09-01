Después del clásico cruceño disputado este pasado domingo, Oriente Petrolero tomó la decisión de desvincular a tres de sus futbolistas más reconocidos: Dani Rojas, Maximiliano Caire y Diego Bejarano. La derrota ante su eterno rival, Blooming, caló hondo en la dirigencia del club Albiverde, que decidió aplicar mano dura ante los resultados adversos.

Los jugadores mencionados fueron citados a la sede de San Antonio, donde se les informó oficialmente sobre su desvinculación. Según fuentes cercanas, la decisión se tomó principalmente por bajo rendimiento, a pesar de que algunos de ellos contaron con pocos minutos en competencia.

En el caso de Dani Rojas, quien fue titular en la mayoría de los partidos disputados por Oriente, su desempeño tampoco convenció a la dirigencia, lo que terminó por definir su salida. Maximiliano Caire y Diego Bejarano, en tanto, también se suman a la lista de futbolistas que dejan el club por decisiones técnicas.

Con esta medida, Oriente Petrolero busca enviar un mensaje claro: los resultados adversos no serán tolerados y el club pretende ajustar su plantilla para mejorar su rendimiento en lo que resta de la temporada. Oriente cayó goleado 4 -1 ante Blooming en el clásico cruceño por la séptima fecha de la Copa Bolivia.

