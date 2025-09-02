Un video se hizo viral en redes sociales al mostrar a un perro que se sienta junto a su dueña durante una oración, en una escena que conmovió a los usuarios.
01/09/2025 20:33
Un insólito y tierno momento se volvió viral en redes sociales. En un video se observa a un perro sentado junto a su dueña mientras ella rezaba el rosario.
El video, que ya acumula miles de reproducciones y comentarios, muestra cómo la mujer inicia la oración y, de manera inesperada, el can se acomoda frente a ella, inclina la cabeza y permanece quieto, como si acompañara la plegaria.
Usuarios en redes sociales expresaron su sorpresa y ternura ante la escena, generando miles de reacciones sobre la aparente sensibilidad e inteligencia del animal, que no se aparta de su dueña.
