Scz despide a percy

Concejo Municipal de Santa Cruz prepara homenaje póstumo para Percy Fernández

El concejal Alberti subrayó que el reconocimiento es un acto de "justicia" y un "sentido homenaje" a quien calificó como "un gran personaje y un líder cruceño".

Red Uno de Bolivia

02/09/2025 21:21

Concejo Municipal de Santa Cruz prepara homenaje póstumo para Percy Fernández
Santa Cruz, Bolivia

El Concejo Municipal de Santa Cruz realizará una sesión de honor y homenaje póstumo en memoria del exalcalde Percy Fernández, quien falleció la noche de este lunes. La sesión, programada para este miércoles, busca rendir tributo a la figura de quien fuera un "gran cruceño" y "servidor público", según palabras del concejal José Alberti.

Alberti, quien preside el Concejo, destacó que la ceremonia es un reconocimiento a la trayectoria de Fernández. “Haremos los honores y las distinciones que corresponden y que, sobre todo, que lo vale”, afirmó. Se ha extendido una invitación a la familia del exalcalde, así como a exsecretarios, expresidentes del Concejo y autoridades departamentales para que participen en la despedida.

Durante la sesión, el Concejo Municipal también presentará y aprobará un proyecto de ley que declarará siete días de duelo en el municipio. La normativa establecerá las izas de bandera a media asta y formalizará el homenaje póstumo para el exburgomaestre.

El concejal Alberti subrayó que el reconocimiento es un acto de "justicia" y un "sentido homenaje" a quien calificó como "un gran personaje y un líder cruceño". La familia del fallecido recibirá la distinción formalmente como parte de los honores preparados por el cuerpo edil.

 

 

