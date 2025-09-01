Paraíso del Urubó: lotes con ubicación privilegiada y fácil acceso a la ciudad

Con una ubicación privilegiada, con fácil acceso a la ciudad y planes de pago diseñados para todos, Casamía reafirma su compromiso de ofrecer lotes doblemente buenos, donde cada inversión se convierte en un paso firme hacia el futuro.

Con más de 7 años de trayectoria en el rubro, Casamía se ha consolidado como una de las comercializadoras más confiables del país, ofreciendo lotes accesibles y en una de las zonas de mayor plusvalía, como es el Urubó

Una ubicación que lo cambia todo

Paraíso del Urubó está Ubicado en una de las zonas con mayor proyección de Santa Cruz, es el lugar perfecto para levantar tu hogar, tener una segunda casa o realizar una inversión segura. Un verdadero paraíso que combina tranquilidad, naturaleza, grandes oportunidades y una creciente plusvalía.

• Flexibilidad de pago: planes accesibles desde Bs 11 diarios, con opción de compra al contado o a plazos.

• Entorno natural y planificado: áreas verdes, espacios comunitarios y una urbanización pensada para familias y nuevas generaciones.

• Plusvalía asegurada: la zona del Urubó continúa siendo la de mayor crecimiento y valorización en Santa Cruz.

• Acceso rápido y sencillo a la ciudad: tu lote en un lugar exclusivo,

Casamía no solo ofrece terrenos: brinda confianza y respaldo en cada proyecto, la empresa garantiza que tu inversión esté protegida y que tu familia cuente con un lugar real para construir futuro.

Cada proyecto está pensado para proteger tu patrimonio y brindarle a tu familia un espacio real donde construir sueños y futuro.

Pensamos en todos los que quieren avanzar en su vida con seguridad y visión de futuro:

• Inversionistas que buscan proteger y hacer crecer sus ahorros.

• Jóvenes decididos a adquirir su primer lote.

• Familias que sueñan con tener su propio hogar.

En un mundo donde la economía sube y baja todos los días, hay algo que nunca deja de aumentar: el valor de la tierra en el Urubó.

Invertir en el Paraíso del Urubó no es solo comprar un terreno, es proyectar un futuro. Cada lote representa la posibilidad de construir paso a paso una vida más estable, desde el primer ladrillo hasta el hogar soñado.

Con Casamía, cada cliente tiene la certeza de que está adquiriendo mucho más que un lote: está adquiriendo una parte de su futuro.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play