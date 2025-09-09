Ministro dice que hundimiento en el Cerro Rico de Potosí se produjo en zona lateral y no en la cima

El ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos Laura, dijo que el reciente hundimiento registrado en el Cerro Rico de Potosí no se produjo en la cima del emblemático yacimiento, sino en una zona lateral, descartando que la causa esté vinculada con las actividades actuales de las cooperativas mineras.

“No se está hundiendo la parte de arriba, sino en la parte lateral”, declaró Santos a los medios de comunicación, en respuesta a las versiones que atribuyeron el suceso a la explotación en curso.

La autoridad precisó que los trabajos mineros están autorizados únicamente por debajo de la cota 4.400 metros sobre el nivel del mar, y que en el área donde ocurrió el desprendimiento no opera actualmente ninguna cooperativa. “El hundimiento que ha habido no es en la punta (…) en ese sector no trabaja ningún cooperativista minero. Han trabajado hace 100 años atrás”, afirmó, señalando que se trataría de una consecuencia de labores realizadas hace más de un siglo.

Las declaraciones del ministro surgen luego de que la asambleísta departamental Azucena Fuertes advirtiera la semana pasada sobre el estado crítico del Cerro Rico, declarado Patrimonio de la Humanidad. La legisladora alertó que ya existen al menos tres cráteres con forma de embudo en la estructura del cerro y cuestionó que, pese al evidente deterioro, persistan actividades mineras incluso por encima de la cota 4.400, un área considerada de alto riesgo.

