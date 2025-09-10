“No se sabe nada de mi hijo”: menor desaparece tras denunciar abusos de un párroco

La comunidad de Pojo, en el departamento de Cochabamba, está conmocionada por la desaparición de un adolescente de 16 años, presuntamente vinculada a un caso de abuso sexual que involucra a un párroco y profesor. El religioso, que ha sido identificado por el padre del menor, se encuentra detenido y enfrenta cargos por el abuso sexual de al menos otras dos víctimas.

El padre del menor, visiblemente afectado y entre lágrimas, relató la angustiante situación. Según su testimonio, su hijo de 16 años desapareció el pasado 27 de agosto. El menor había mostrado un cambio drástico en su comportamiento un mes y medio antes, y había confesado a su madre que el párroco "le hacía cosas". "No lo creí, ¿cómo vamos a pensar eso? Si es padre, es el párroco. No le di importancia", confesó el progenitor.

El padre del menor explicó que, a pesar de que su hijo pedía insistentemente ser cambiado de colegio, ellos no cedieron. "Decía que el padre le daba asco", relató. Sin embargo, no fue hasta la desaparición del adolescente que el padre comprendió la gravedad de la situación. "Dije que entonces esto era verdad, por eso desapareció mi hijo", afirmó.

La denuncia por la desaparición se presentó el 29 de agosto ante la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, lo que impulsó una investigación que reveló un caso de abuso sexual similar por parte del mismo religioso, denunciado por un joven de 19 años. El padre cree firmemente que la desaparición de su hijo está directamente relacionada con el abuso.

“El párroco sabe dónde está mi hijo”

El párroco, que fungía como profesor de Valores Espirituales y Biología en una unidad educativa cercana, ha sido detenido y se encuentra en la carceleta del municipio de Arani. La audiencia de medidas cautelares ha determinado su detención preventiva por el caso del joven de 19 años. Sin embargo, el paradero del menor de 16 años sigue siendo un misterio.

"El padre sabe dónde está mi hijo, él sabe, lo que pasa es que no quiere hablar nada, no dice nada", aseguró el progenitor, quien expresó su temor de que el religioso le haya hecho algo a su hijo. "Pido que me ayuden a encontrar a mi hijo. Pienso que el cura tal vez mató a mi hijo o le hizo algo", imploró. Se ha confirmado que existen al menos otras dos víctimas, una de 25 y otra de 19 años, que también han denunciado al religioso. La angustia de la familia aumenta con cada día que pasa. "Ya son dos semanas que desapareció. No sé si mi hijo está vivo o muerto", concluyó el padre, en un desgarrador llamado a la ayuda.

