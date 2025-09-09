Lo que debía ser una jornada solemne para el gobierno sueco terminó con un incidente inesperado. La nueva ministra de Salud, Elisabet Lann, se desmayó este martes durante una conferencia de prensa en la capital, apenas minutos después de pronunciar unas breves palabras sobre su nombramiento.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:15, hora local, mientras Lann compartía escenario con el primer ministro Ulf Kristersson, la ministra de Energía y Empresa Ebba Busch y el ministro de Asuntos Sociales Jakob Forssmed. Según muestran las imágenes difundidas en la red social X, la funcionaria perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, arrastrando un atril que la golpeó en la cabeza.

La transmisión en directo fue interrumpida de inmediato. En el video se observa cómo Ebba Busch corre a auxiliar a la ministra, mientras otros asistentes se acercan para socorrerla.

De acuerdo con el medio local Aftonbladet, tras varios minutos de tensión, Lann regresó para tranquilizar a la prensa y al público. Explicó que el desmayo se debió a una baja de azúcar en la sangre.

“Este no fue realmente un martes normal; esto es lo que puede pasar cuando tienen un nivel bajo de azúcar en la sangre”, declaró.

El gobierno sueco retomó brevemente la conferencia, agradeció la comprensión de los medios y puso fin al acto oficial. Pese al incidente, fuentes cercanas confirmaron que la ministra se encuentra en buen estado y continuará con su agenda.

A continuación, el video:

