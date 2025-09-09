Una adulta mayor, de 70 años de edad, protagonizó un hecho insólito en Orlando, Florida, luego de que se dio a conocer que se lanzó contra un perro pitbull para proteger a su mascota de un inminente ataque. La mujer, identificada como Shirley Pasamanick, se encontraba en el supermercado Plaza Tropical el pasado 1 de septiembre cuando fue vista defendiendo a su lomito y persiguiendo al pitbull.

El hecho quedó registrado en video de vigilancia. En las imágenes se ve cómo el pitbull, mucho más grande y fuerte que la mujer y su mascota, se abalanzó sobre el un pequeño perrito terrier, mordiéndolo en el cuello y arrastrándolo con violencia. Pasamanick, trató de separar al animal primero con su bastón y luego recurrió a un acto desesperado, morder al perro atacante en el cuello para liberar a Sparky.

“Cumpliré 70 años a finales de este mes. Peso 41 kilos. No tenía músculo. Hice lo que pude”, relató la mujer al ser cuestionada sobre su actuar por medios locales. La agresión terminó cuando un hombre intervino y sujetó al pitbull con la correa, evitando que el ataque pasara a mayores.

¿Qué pasó con la mujer atacada y su mascota?

El pequeño perrito de la mujer sobrevivió con lesiones, a lo que su dueña expresó alivio por haberlo salvado: “no puedo perderlo, no por algo así. Es mi bebé”. De igual manera, la mujer aprovecho para criticar a todos aquellos que salen a pasear con sus animales de compañía sin utilizar una correa: "es tu responsabilidad mantener a ese perro atado con la correa, donde tienes control total sobre él. Esa es la responsabilidad del dueño, punto”, dijo a la cadena Fox 35 Orlando.

El Servicio de Animales del Condado de Orange ya investiga el caso y documentó las heridas de Sparky, aunque hasta ahora no se ha revelado la identidad del dueño del pitbull ni las posibles consecuencias legales. Cabe mencionar que no es la primera vez que ocurre una agresión como esta, en la que los perros atacantes caminan por las calles sin sus dueños y sin correas.

