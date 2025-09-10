Con la voz cargada de emoción y el corazón en alto, Vladimir Terceros, padre del joven centrocampista de la selección boliviana, Miguelito Terceros, compartió en exclusiva con el programa Qué No Me Pierda sus sentimientos tras el inolvidable partido que disputó su hijo con la camiseta verde.

“No se imagina la alegría que tengo, muchas gracias a todo el pueblo boliviano por todo el apoyo brindado. ¡Vamos Bolivia, que se puede!”, expresó emocionado el papá del goleador, minutos después de finalizado el encuentro.

Cuando llegó el momento del penal, Vladimir confesó haber sentido nervios, pero también mucha fe en su hijo. “Imagínese… siempre dándole la confianza a Miguelito y pidiendo que las cosas salgan bien por todo el país, que ama el fútbol y apoya siempre a la selección”, relató.

Fiel a su cábala, Vladimir presenció el partido desde la curva del estadio, donde suele ubicarse con los mismos compañeros de asiento. “Sí, estaba en curva con unos excelentes compañeros. Gritamos el gol con fuerza y es un orgullo ser papá de Miguelito”, afirmó.

El orgullo de padre se sintió en cada palabra. “Estoy orgulloso y emocionado de mi hijo”, dijo, conteniendo las lágrimas tras ver a Miguelito brillar con la verde en una noche que quedará en la memoria de todos los bolivianos.

En Santa Cruz, específicamente en el barrio Alto San Pedro, donde vive la familia Terceros, los vecinos colocaron una pantalla gigante para ver el partido. “Muy feliz por el desempeño de Miguelito y la selección, que nos ha devuelto la ilusión de ir a un Mundial. Vamos Bolivia, que se puede”, expresó.

