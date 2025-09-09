Noruega goleó a Moldavia por 11-1 ¡con cinco goles de Haaland!

La Noruega de Erling Haaland, autor de cinco goles, aplastó a Moldavia 11-1, este martes en Oslo, en su quinto partido y quinta victoria en la clasificación al Mundial-2026.

Ya vencedora 5-0 ante los moldavos en Chisinau en marzo, los noruegos no tuvieron piedad en casa, con el repóker de goles de su estrella Haaland pero también los cuatro de Thelo Aasgaard, el joven volante ofensivo del Rangers (23 años).

Felix Horn Myhre y Martin Odegaard fueron los otros dos goleadores noruegos, mientras que el único gol de Modavia fue obra de... un jugador nórdico, Leo Ostigard, en propia puerta.

Luego de esta demostración, Noruega refuerza un poco más su liderato del grupo I con 15 puntos, seis más que Italia (2ª), victoriosa la víspera in extremis 5-4 ante Israel (3ª), pero que cuenta con un partido menos.

