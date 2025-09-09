Esposa del exprimer ministro de Nepal es quemada por manifestantes

La violencia de las protestas en Nepal escaló este martes con el trágico fallecimiento de Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal. Según informes de medios locales, manifestantes la encerraron en su residencia en el barrio de Dallu y prendieron fuego al edificio.

Chitrakar fue trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico, pero no logró sobrevivir a las graves quemaduras, según confirmaron fuentes familiares. El incidente se suma al creciente número de víctimas de las manifestaciones a nivel nacional, que han intensificado la preocupación por la seguridad en el país, según reportan los medios RT y khabarhub.com.

La esposa del ex primer ministro de Nepal fallece tras ser incendiada por manifestantes. Imagen: khabarhub.com.

Un país en caos

El ataque se produce en el marco de fuertes protestas lideradas principalmente por la Generación Z, que estallaron tras el bloqueo de redes sociales. Los disturbios han provocado la evacuación de altos funcionarios gubernamentales, quienes han sido trasladados a cuarteles militares para su protección.

En el primer día de manifestaciones, al menos 19 personas murieron y alrededor de 500 resultaron heridas en enfrentamientos con la policía cerca del Parlamento y otros puntos de la capital. La situación llevó a la dimisión del primer ministro en funciones, Khadga Prasad Sharma Oli, en un intento por contener la crisis.

Las autoridades aún no han emitido una declaración oficial sobre el ataque a Chitrakar, mientras la incertidumbre y el temor se apoderan de Nepal.

