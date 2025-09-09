TEMAS DE HOY:
“Venía todos los días y no era mi papá”: aparece un segundo caso de confusión de nichos en La Paz

Familiares piden que se haga la apertura de otros nichos para encontrar a su ser querido.

09/09/2025 17:41

Este martes 9 de septiembre se descubrió un segundo caso de confusión de nichos en el cementerio general de la ciudad de La Paz, una mujer denunció que el cadáver que se encuentra dentro el ataúd que enterraron hace cinco años, no pertenece al de su padre.

“Acá era la lápida donde hemos venido estos cinco años a rezar, mi papá falleció en mi domicilio y sé con que prendas estaba, y este señor no es, está con prendas diferentes”, afirmó una de las dolientes.

 

 

Señaló que se sorprendió al saber que su padre no está en el nicho que le corresponde y ahora espera que se pueda hacer la apertura de otros nichos para poder encontrar a su ser querido y enterrarlo en el lugar que corresponde

“En el sistema había un error, aparece el nombre del señor en el nicho de mi papá, no se necesita pagar nada para la verificación, puede ser que su familiar esté en el nicho de mi papá y mi papá en el nicho de esa persona”, agregó.

Desde la administración del cementerio, se informó que cerca de 30 nichos fueron abiertos para poder dar una solución a la confusión de nichos en el primer caso denunciado.

 

