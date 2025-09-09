Hallan arma de fuego en una bolsa abandonada en Terminal de La Paz

Una bolsa abandonada en instalaciones de una empresa de transporte interdepartamental en la Terminal de Buses de La Paz generó alarma entre el personal y pasajeros, luego de que la Policía encontrara en su interior un arma de fuego sin registro y un paquete de galletas.

La alerta fue emitida inicialmente por una usuaria, quien reportó la presencia de la bolsa a una trabajadora de la empresa. Tras una inspección, el contenido llamó la atención y se dio aviso a las autoridades.

“La ATT me llamó para trasladar la bolsa encontrada y, en coordinación con efectivos de la Policía Boliviana, llevamos el objeto a verificación. Se constató que el arma no tenía número de serie ni código de registro, por lo que se activaron las investigaciones correspondientes”, informó el operador de la Terminal de Buses La Paz, Juan Manuel Rosso.

La revisión de las cámaras de seguridad permitió identificar a una mujer que ingresó a la terminal por la puerta A, procedente de Potosí. Según el reporte, la mujer portaba una bolsa negra, se acercó a la boletería de la empresa y dejó el objeto junto a un mueble, para luego retirarse del lugar.

El arma hallada contenía municiones de fogueo y, según los primeros reportes, no presenta número de serie ni registro legal.

“Actuamos con rapidez y responsabilidad. Nuestra prioridad siempre será resguardar la seguridad de los usuarios”, destacó Rosso, valorando la coordinación entre la Terminal, la ATT y la Policía.

Mira la programación en Red Uno Play