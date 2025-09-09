La selección boliviana ya tiene definido a su referente en ofensiva para enfrentar a Brasil esta noche. Fuentes cercanas a Red Uno confirmaron que Enzo Monteiro será el delantero titular en el compromiso que arrancará a las 19:30 en el estadio Titán de Villa Ingenio.

El atacante de 21 años se ganó el puesto tras imponerse en la disputa a Carmelo Algarañáz, y será el encargado de comandar el sector ofensivo de La Verde. Todo apunta a que estará acompañado por los extremos Miguelito Terceros y Moisés Paniagua, dos de las jóvenes promesas del fútbol nacional.

Otro detalle revelado es que Bolivia saltará al campo con su tradicional camiseta verde, short blanco y medias blancas, una combinación que buscará inspirar a la afición en un duelo determinante de las Eliminatorias Sudamericanas.

La expectativa es alta en El Alto, donde el equipo dirigido por Óscar Villegas intentará sorprender a la Canarinha y mantener viva la ilusión del repechaje rumbo al Mundial.

