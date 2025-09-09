Tuto Quiroga: “Rodrigo Paz le tiene miedo a su vicepresidente Edman Lara”

El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga cuestionó al postulante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, frente a los ataques de su compañero de fórmula, el candidato a la vicepresidencia Edman Lara, a quien acusó de ser el principal generador de la “guerra sucia” en la campaña.

“Hoy día la única guerra sucia, Rodrigo, viene de tu vicepresidente. Me dice mari..., me dice vendepatria, me dice sinvergüenza, me dice cobarde, y tú calladito porque le tienes miedo, le tienes pánico. Eso vamos a ir a mostrar en todos los espacios”, afirmó Quiroga antes de retornar al país desde Estados Unidos.

El exmandatario también advirtió que Lara desconoce el verdadero rol del Legislativo y pretende ejercer un poder que no le corresponde al señalar que de ser elegido tendrá más poder desde el Órgano Legislativo en comparación con el presidente.

“El señor Lara dice que él va a mandar, piensa que la presidencia del Congreso es una dictadura, que desde ahí va a hacer lo que quiera. Y por experiencia le puedo contar: el vicepresidente preside el Congreso, no dictamina por el Congreso, no hace decretos, preside el Congreso cuando se juntan las dos cámaras”, agregó.

Mire el video:

