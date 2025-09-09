Jorge Quiroga propone reprogramar créditos y avanzar hacia la autonomía plena

Desde Estados Unidos, antes de retornar a Bolivia, el candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga presentó ejes centrales de su propuesta de gobierno, entre los que resaltan la reprogramación de créditos internacionales y la apuesta por una autonomía plena como modelo de gestión política y económica. “Bolivia no puede estar adicta a la cooperación, tiene que haber inversión y abrir mercados de exportaciones. También les he planteado con claridad que vamos a ir a la autonomía total”, enfatizó.

En tal sentido, dijo que pretende "hacer un programa de cooperación y voy a reprogramar muchos de los créditos. Se requieren dólares para la balanza de pagos, para salvar la economía”, señaló el expresidente, en alusión a la necesidad de priorizar el equilibrio macroeconómico antes que proyectos de alto costo y baja utilidad.

Quiroga explicó que su plan de gobierno también contempla modificar la legislación vigente y la Constitución para generar condiciones que atraigan inversión extranjera, permitan abrir mercados de exportación y reduzcan la dependencia del país de la cooperación externa.

El candidato subrayó que la autonomía plena será una bandera de su proyecto político, orientada a fortalecer las regiones y descentralizar las decisiones clave, garantizando mayor eficiencia en el uso de los recursos y en la gestión del desarrollo.

Finalmente, adelantó que su propuesta contempla un esquema de cooperación que será coordinado con las nuevas autoridades municipales y departamentales que asumirán funciones a partir de mayo de 2026.

Mira la programación en Red Uno Play