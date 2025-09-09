TEMAS DE HOY:
Gobernador de La Paz critica el discurso de Lara y lo califica como "autoritario"

El gobernador recordó a Lara que no cuenta con mayoría en la Asamblea Legislativa, por lo que, de llegar al cargo, deberá buscar acuerdos con las demás fuerzas políticas para viabilizar cualquier propuesta legislativa.

Hans Franco

09/09/2025 12:24

Foto: Gobernador Quispe advierte discurso “autoritario” de Edman Lara (Red Uno)
La Paz

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, expresó su preocupación por las recientes declaraciones del candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, a quien calificó de tener un discurso “autoritario” y de poner en riesgo la candidatura de Rodrigo Paz.

“Se ve nomás que el candidato Rodrigo Paz está mal asesorado y peor viendo a su candidato a la vicepresidencia. Posiblemente, si logra ser vicepresidente, le va a dar un golpe de Estado al Rodrigo Paz. Es preocupante escuchar cómo discursa, se cree todopoderoso”, señaló Quispe en conferencia de prensa.

El gobernador recordó a Lara que no cuenta con mayoría en la Asamblea Legislativa, por lo que, de llegar al cargo, deberá buscar acuerdos con las demás fuerzas políticas para viabilizar cualquier propuesta legislativa.

Asimismo, cuestionó que la presencia de Lara esté debilitando la imagen de Rodrigo Paz en la segunda vuelta electoral. “Está haciendo perder el apoyo a la candidatura de Rodrigo Paz. ¿Para qué vamos a llevar de vicepresidente a un dictador? Porque cualquiera que hable contra él nos hará persecución política”, agregó.

Las declaraciones de Quispe se suman a las críticas que ha generado la postura de Edman Lara, luego de que asegurara públicamente que, como cabeza del Legislativo, tendría más poder que el presidente y que nada podría hacerse sin su aprobación.

