Camacho realizará sobrevuelo en zonas afectadas por incendios en la Chiquitania

El gobernador Luis Fernando Camacho llegó este martes al municipio de Concepción, en la provincia Ñuflo de Chávez, con el objetivo de entregar equipos especializados a los bomberos y alimentos a las comunidades afectadas por los recientes incendios forestales. Durante su visita, también tomó posesión del nuevo subgobernador.

“Agradecer por acompañarnos en este recorrido que inició ayer en San Javier, hoy en Concepción, de aquí entramos a San Ignacio, luego Florida, a una comunidad que está sufriendo mucho por los incendios”, expresó Camacho, detallando la ruta de su visita.

El gobernador anunció además que se realizará un sobrevuelo sobre las zonas afectadas por los incendios, especialmente en áreas donde las llamas no pueden ser combatidas vía terrestre y requieren intervención aérea.

“Sabemos que se han activado otros incendios, sin embargo, en lo que significa el viaje del día de mañana, que es bastante alejado, también vamos hacer un sobrevuelo sobre las zonas donde actualmente están los incendios”, agregó.

Camacho destacó la cooperación internacional y señaló que los equipos entregados a los bomberos fueron donados por la Embajada de Estados Unidos, asegurando que son “equipos de primera calidad”. Además, la entrega de alimentos busca apoyar a las familias que han sido afectadas directamente por el fuego.

