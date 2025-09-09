El director departamental de Bomberos, Pavel Tobar, informó este lunes sobre el estado de salud en que se encontraba el menor de entre 14 y 15 años, que se precipitó de un barranco ubicado en la zona de Alto Pampahasi de la ciudad de La Paz.

Según la autoridad, el menor se encontraba junto a sus amigos en el momento en que se precipitó, por lo que al llamado de emergencia llegaron al lugar y procedieron a rescatarlo y trasladarlo a un nosocomio.

Tovar reveló que el menor resultó muy afectado tras la caída, y tendría una fractura de cráneo visible, por lo que su estado de salud es grave.

"El muchacho cayó aproximadamente 200 metros, estaba muy lesionado, tenía una fractura en el cráneo visible y sentía dolor en sus extremidades y cuerpo", manifestó Tovar.

Tras ser evacuado el menor fue trasladado al Hospital de Clínicas, aunque aún permanecía con vida su situación es delicada. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe detallado respecto a su estado de salud.

