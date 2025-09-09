Envían a la cárcel a fisioterapeuta: le prometió trabajo, la dopó y la violó en su consultorio

Un fisioterapeuta de 52 años, acusado de dopar y violar a una joven de 19 años en su consultorio, Fue enviado al penal de Palmasola con detención preventiva por 180 días. La decisión fue tomada este martes durante una audiencia cautelar en la Estación Policial Integral (EPI) 3 del Plan 3000.

El juez a cargo del caso determinó la detención preventiva del acusado por el delito de violación agravada. Según las investigaciones del Ministerio Público, el fisioterapeuta habría engañado a la víctima, llevándola a su consultorio con la promesa de un trabajo. Una vez allí, la habría dopado para luego cometer la agresión sexual.

Las pruebas presentadas, incluyendo un certificado médico forense, fueron clave para la decisión judicial. Este documento confirmó la agresión, respaldando las acusaciones de la víctima y la investigación.

La audiencia, que se extendió por aproximadamente dos horas, concluyó con la determinación de la detención del acusado. Al final de la sesión, los familiares de la víctima intentaron agredir al hombre, pero la policía lo protegió y lo escoltó fuera del lugar. El inicio del juicio oral contra el fisioterapeuta está programado para el 10 de marzo de 2026.

