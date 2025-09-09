Un inusual y polémico anuncio ha captado la atención de los paceños. En la intersección de la calle 16 de Obrajes y la avenida Costanera, un enorme cartel ha sido colocado para advertir a la población que un muro de contención "está en riesgo de caerse". El banner, que también informa sobre trabajos de prevención, ha generado un intenso debate en las redes sociales y entre los vecinos.

El muro, vital para sostener el viaducto que conecta con el acceso a Alto Següencoma, ha presentado "daños estructurales", según un comunicado oficial de la Alcaldía de La Paz. "Estamos trabajando para tu seguridad... es preferible una obra preventiva a lamentar una tragedia", publicó la Alcaldía en Facebook, justificando la intervención profunda en el área.

Un polémico anuncio en La Paz genera debate por el riesgo de colapso de un muro

Cuestionamientos de la población

A pesar de la intención de alertar a la ciudadanía, la medida ha provocado más preguntas que respuestas. La polémica se centra en la aparente contradicción de la situación: si el muro corre riesgo de colapso, ¿por qué no se ha detenido la circulación de vehículos por encima?

En redes sociales, los usuarios han expresado su preocupación y escepticismo:

"El banner tan insulso como el letrero de Pasankeri. Dice 'muro en riesgo' y siguen circulando vehículos en su parte superior".

"Si el muro está a punto de caerse... ¿la afluencia de movilidades y el peso de los mismos no afecta?".

"¿No deberían detener cualquier tipo de circulación? ¿O esperan que haya una tragedia?".

Algunos ciudadanos han defendido la acción como una medida preventiva necesaria para informar, pero el debate sobre la seguridad y el costo de la gigantografía sigue abierto. El caso resalta la preocupación de los paceños por la infraestructura de la ciudad y la gestión de riesgos por parte de las autoridades.

Un polémico anuncio en La Paz genera debate por el riesgo de colapso de un muro

Mira la programación en Red Uno Play