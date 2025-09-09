Escasez de diésel merma salidas en la Bimodal de Santa Cruz y obliga a pasajeros a esperar horas

La falta de combustible en el departamento de Santa Cruz vuelve a afectar directamente a los pasajeros que utilizan la Terminal Bimodal, donde desde tempranas horas de este martes las salidas de buses se han visto retrasadas, generando largas esperas e incomodidad en los viajeros.

El panorama en la principal terminal de la capital cruceña muestra andenes llenos de personas que, con maletas en mano, aguardan la llegada de sus buses para dirigirse a diferentes puntos del país. Sin embargo, la demora en el abastecimiento de diésel y gasolina en los surtidores ha obligado a muchas empresas de transporte a posponer sus salidas.

Un pasajero con destino a La Paz relató su frustración: “Esperando como dos horas… Me dijeron que no hay mucha salida porque no hay gasolina. Yo debía viajar a las 8:00, pero recién anuncian que podría haber flota a las 11:00”. La espera no solo afecta su itinerario, sino que también implica gastos extras en alimentación y estadía.

La situación es generalizada. Conductores de buses continúan haciendo filas en distintos surtidores de la capital cruceña, a la espera de cargar el combustible necesario para cubrir rutas largas. Mientras tanto, en la terminal, la incertidumbre es la constante.

La crisis se arrastra desde hace semanas y, pese a los anuncios de normalización en el suministro, la realidad muestra un escenario diferente: pasajeros que pierden tiempo y dinero, transportistas que trabajan bajo presión, y una ciudad que todavía no encuentra respuestas efectivas frente a la escasez.

Por ahora, los viajes interdepartamentales desde Santa Cruz siguen sujetos a la disponibilidad de combustible. Y los pasajeros, como dicen algunos, deben armarse de paciencia para poder llegar a destino.

