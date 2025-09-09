Transporte exige al Gobierno que garantice combustible hasta fin de año

El dirigente del transporte sindicalizado, Lucio Gómez, cuestionó las declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, quien en días pasados afirmó que la subvención de combustible estaba garantizada hasta el 8 de noviembre, fecha que coincide con la conclusión de la actual gestión de Gobierno.

“Queremos que cumplan como mandatarios hasta diciembre, sin dejar malos recuerdos, porque el autotransporte es el más afectado”, manifestó Gómez, quien además pidió a los candidatos presidenciales pronunciarse sobre la continuidad de la subvención y las políticas energéticas que se aplicarán a partir de la siguiente gestión.

El ministro de Hidrocarburos, al momento de aclarar su declaración, aseguró que la subvención está plenamente garantizada hasta el 8 de noviembre y que será el próximo gobierno quien decida si mantiene o modifica esta política estatal.

Pese a ello, el dirigente del transporte insistió en que la incertidumbre debe despejarse de inmediato, ya que la sola mención de plazos genera especulación en el mercado y afecta directamente a los choferes y al costo del servicio.

Mira la programación en Red Uno Play