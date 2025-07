¡Filas en busca de GLP! El gas escasea en los barrios de Santa Cruz desde hace semanas

A la escasez de combustible se suma una nueva problemática que afecta a la ciudadanía. En los últimos días, largas filas se registran también para conseguir garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), un insumo vital para la mayoría de los hogares bolivianos.

La situación generó molestia, preocupación e impotencia en la población que denuncia una distribución irregular y, en muchos casos, completamente ausente.

“Ya hace días que no tenemos gas. Vengo a hacer fila y no hay cuándo llegue el camión”, expresó una vecina en la zona Sur de la ciudad, donde decenas de personas esperan bajo el sol o la lluvia con la esperanza de conseguir una garrafa.

La crisis también afecta directamente a las tiendas de barrio, que tradicionalmente ofrecían GLP como un servicio básico. Hoy, esos pequeños negocios están vacíos de garrafas.

“Vendíamos antes, pero ahora, como el camión no está pasando, hace casi dos semanas que no estamos vendiendo”, señaló un comerciante. Su testimonio se repite en diferentes zonas urbanas y periurbanas, donde los camiones distribuidores simplemente han dejado de pasar.

Otra comerciante compartió una situación similar: “La gente viene a preguntar, pero no hay que ofrecerle porque no hay gas. Esto es perjudicial porque viene mucha gente, pero no podemos hacer nada”.

En algunos casos, incluso estando cerca de agencias distribuidoras, el problema persiste. “Aquí cerca hay una agencia, sin embargo, no están distribuyendo”, reclamó una vendedora.

Los vecinos relatan que acuden a las tiendas diariamente con la esperanza de encontrar garrafas, pero siempre se encuentran con la misma respuesta: “no hay gas”. Esta situación ha generado no solo incomodidad, sino también preocupación ante la posibilidad de una crisis más profunda en la cadena de suministro del GLP.

Hasta el momento, no se ha emitido una versión oficial por parte de las autoridades competentes sobre las causas de esta interrupción prolongada en la distribución. Sin embargo, en las calles, el malestar crece y la incertidumbre se extiende como el humo de una cocina que ya no puede encenderse.

