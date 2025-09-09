¡Tembló Potosí! Se registra sismo de magnitud 5.2 en Sud Lípez

El Observatorio San Calixto (OSC) reportó la mañana de este miércoles un sismo intermedio de magnitud 5.2 en el departamento de Potosí, con epicentro en la provincia Sud Lípez.

“El día 9 de septiembre de 2025, a horas 09:03:28 (hora local), se registró un evento de magnitud 5.2 M, a una profundidad hipocentral de 220,2 km (sismo intermedio)”, señala el reporte del OSC.

El epicentro se localizó a 29 kilómetros de San Pablo de Lípez, a 39 kilómetros de San Antonio de Lípez y a 54 kilómetros de Culpina K.

Por la profundidad, se trató de un sismo de subducción, lo que hace poco probable que haya sido percibido en superficie o que haya causado daños materiales.

En agosto pasado, la Red Sismológica del OSC registró 189 eventos con epicentros en territorio boliviano. Potosí fue el departamento con mayor actividad, con 110 casos.

Con información de ABI.

