Ríos sobre policías detenidos en Chile: “Somos respetuosos de la justicia y el caso está en investigación”

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva de los cinco uniformados bolivianos, acusados de tráfico de drogas y otros delitos.

Hans Franco

09/09/2025 18:51

La Paz

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, se pronunció este martes sobre la situación de los cinco policías bolivianos detenidos en Chile desde el 24 de agosto en la frontera de Hito Cajón, señalando que Bolivia será respetuosa de los tratados internacionales y de la justicia chilena. 

“Somos respetuosos de la justicia y el caso está en investigación. Las investigaciones determinarán cuál era el comportamiento, la conducta que estaban realizando estos efectivos policiales. En lo que a nosotros respecta, vamos a enviar la información y la cooperación correspondiente”, declaró Ríos en conferencia de prensa.

 

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó la medida de prisión preventiva para los cinco uniformados, quienes fueron aprehendidos por Carabineros de Chile en territorio chileno.

De acuerdo con la formalización, los policías enfrentan cargos por tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas.

Junto a ellos también fue detenido un civil boliviano, quien decidió no apelar a la prisión preventiva. Fue formalizado por tráfico de drogas y receptación de vehículo motorizado.

 

