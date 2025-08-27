Cinco policías bolivianos detenidos en la frontera de Chile, región de Atacama

El representante del grupo de Búsqueda de Vehículos en Chile, Hugo Bustos, informó este martes que cinco policías bolivianos fueron detenidos en territorio chileno, en la zona de Laguna Verde, cerca de San Pedro de Atacama.

“Cinco policías bolivianos, los cuales fueron detenidos, y la Fiscalía solicitó el máximo de plazo en la ampliación para su formalización”, manifestó Bustos.

Según Bustos, estos policías están con el plazo máximo para mantener a estas personas en detención preventiva, para investigar de manera eficiente las circunstancias de su presencia en territorio chileno.

Los policías, fueron trasladados al juzgado de garantías de Calama, mientras que las autoridades chilenas, ampliaron las detenciones preventivas, se investigan las circunstancias de su presencia en la región fronteriza, conocida por el tráfico de drogas, armas y contrabando.

“Este sector es súper conocido por el tráfico de drogas, ingresa mucha droga, armas que son dejadas y que posteriormente van a buscarlas y las ingresan al país, las venden y esparcen por todas las ciudades y también entra el tema del contrabando y los vehículos robados”, afirmó Bustos.

El hecho generó alerta y preocupación, en las relaciones entre ambos países.

