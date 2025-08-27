Mujer revisó el celular de su hijo y descubrió que su tío lo usaba para vender drogas

Una mujer denunció a su cuñado luego de descubrir que su hijo de 14 años era utilizado por el hombre para vender cocaína en un barrio de Argentina. El acusado, que vive en la casa de la abuela paterna del menor, ya tenía antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico.

La madre del adolescente comenzó a sospechar cuando notó cambios en el comportamiento de su hijo, especialmente las tardanzas al regresar de la escuela y sus frecuentes visitas a la casa de su abuela paterna. Al ser confrontado, el menor no pudo justificar su conducta.

Fue entonces cuando, en un momento de descuido del joven, la mujer accedió a su celular. Al revisar sus conversaciones de WhatsApp, descubrió intercambios frecuentes con el tío paterno del chico. El contenido de los mensajes no dejó lugar a dudas: el adolescente estaba siendo utilizado para vender estupefacientes.

Algunas de las frases encontradas en las conversaciones eran contundentes:

“Traeme los 5 mil así entero porque mañana a las 12 necesito recaudar”,

“Hoy me olvidé de mandarte mensaje, así vuelvas temprano, tenía para darte 6, así las vendas” y

“¿Ya vendiste todo?”, entre otras.

Tras enfrentar nuevamente a su hijo, este confesó que su tío le daba pequeñas cantidades de cocaína para vender, y a cambio le entregaba dinero. El menor detalló que la entrega de la droga y el dinero solía producirse cerca del colegio o en la vivienda de la abuela paterna.

Mira la programación en Red Uno Play