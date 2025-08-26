(Imágenes sensibles) Abuela y nieto mueren electrocutados tras caída de cable de alta tensión

Una abuelita y su nieto murieron electrocutados en plena vía pública de Venezuela, mientras esperaban el subir a un bus. Según los testigos, un cable de alta tensión se desprendió de la red eléctrica y cayó encima de ellos, provocando la muerte de las dos personas.

Las imágenes fueron captadas por decenas de personas que se encontraban en el lugar y no dudaron en difundir los videos en las redes sociales, causando grandes repercusiones, sobre todo en ese país.

Estos desafortunados hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas del lunes 25 de agosto en las calles del municipio de Baruta en el estado venezolano de Miranda.

De acuerdo con la información difundida por la Dirección de Seguridad Ciudadana de Baruta, la abuelita y su nieto, cuyas identidades no fueron reveladas, se encontraban en la calle Bolívar de dicha ciudad esperando el camión para regresar a su casa en la comunidad de Ojo de Agua cuando fueron alcanzados por un cable de alta tensión que se desprendió de la infraestructura de la red eléctrica por lo que debido a la potente descarga la mujer de 47 años y el adolescente de 12 años de edad perdieron la vida de forma inmediata.

Tras la potente descarga eléctrica, los cuerpos de la mujer y su nieto comenzaron a incendiarse ante la mirada de decenas de testigos, quienes nada pudieron hacer para evitar la tragedia y fue hasta que arribó personal de Protección Civil, así como Bomberos y otras organizaciones que se pudo llevar a cabo un corte de energía para rescatar los cuerpos de las víctimas, los cuales, quedaron completamente calcinados.

Tras esta auténtica tragedia, la Dirección de Seguridad Ciudadana de Baruta informó que la Dirección Nacional de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ya iniciaron una exhaustiva investigación para poder determinar cómo es que ocurrieron estos desafortunados hechos.

