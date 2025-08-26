(Imágenes sensibles) Abuela y nieto mueren electrocutados tras caída de cable de alta tensión

Los cuerpos de la mujer de 47 años y del niño de 12 quedaron completamente calcinados tras recibir la potente descarga eléctrica.
26/08/2025 18:06
Escuchar esta nota
Una abuelita y su nieto murieron electrocutados en plena vía pública de Venezuela, mientras esperaban el subir a un bus. Según los testigos, un cable de alta tensión se desprendió de la red eléctrica y cayó encima de ellos, provocando la muerte de las dos personas.
Las imágenes fueron captadas por decenas de personas que se encontraban en el lugar y no dudaron en difundir los videos en las redes sociales, causando grandes repercusiones, sobre todo en ese país.
Estos desafortunados hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas del lunes 25 de agosto en las calles del municipio de Baruta en el estado venezolano de Miranda.
Tras esta auténtica tragedia, la Dirección de Seguridad Ciudadana de Baruta informó que la Dirección Nacional de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ya iniciaron una exhaustiva investigación para poder determinar cómo es que ocurrieron estos desafortunados hechos.
