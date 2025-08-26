"Vamos a morir": El pánico de pasajeros atrapados en un teleférico

El miedo y la desesperación se apoderaron de un grupo de esquiadores rusos que quedaron atrapados en un teleférico a 2.300 metros de altura, en lo que se convirtió en una verdadera "travesía" de terror.

Un joven, que se encontraba en una de las telesillas junto a tres amigos, grabó el momento de angustia mientras aceptaban un destino que les parecía inevitable. "En resumen, estamos atrapados. Se acabó, vamos a morir. Realmente vamos a morir", se escucha decir al joven en la grabación. En un tono de resignación, el joven incluso bromea sobre dejar su herencia a su familia, lo que subraya la gravedad y el pánico que sentían.

El pánico de los pasajeros aumentó cuando, a través de los altavoces, se escuchó un anuncio que no los tranquilizó en absoluto. La voz indicaba que el acceso al teleférico estaba cerrado y que debían descender del lugar a pie. Esta instrucción, dada la altura y el entorno nevado, generó aún más miedo entre los atrapados.

Afortunadamente, el incidente no pasó de un susto y las personas pudieron ser rescatadas, pero el video del joven se ha vuelto viral, mostrando el terror que se vive cuando un simple viaje se convierte en una pesadilla a gran altura.

Mira el video:

