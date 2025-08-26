“El debate con JP dejémoslo para más adelante”, afirmó Lara, quien se concentra en su proceso judicial

El esperado debate previsto para este miércoles en el mercado Abasto, entre Edman Lara, candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Juan Pablo Velasco, aspirante al mismo cargo por la Alianza Libre, quedó en duda. Lara anunció que, por el momento, no participará debido al proceso judicial que enfrenta.

“No voy a hablar de temas políticos, creo que no es el momento. Hoy mi cabeza está en enfrentar este juicio injusto, en defenderme”, declaró el también capitán, al ser consultado sobre si confirmaba su asistencia al encuentro.

El escenario del debate aún no estaba cerrado. Mientras en redes sociales se difundió la convocatoria en el mercado Abasto, Lara aseguró haber visto otra publicación que trasladaba la cita a Tarija.

“Al final no se quiere en el mercado o en Tarija. Por las circunstancias que estoy viviendo, creo que me voy a dedicar a defenderme. Mil disculpas, (el debate) dejémoslo para más adelante”, señaló.

En su mensaje, Lara subrayó que no busca confrontación política en este momento. “La política dejémosla de lado. Que la gente vote por el candidato que crea conveniente. Estamos en un país democrático, que gane la democracia, nada más”, afirmó.

De esta forma, el debate con Velasco queda en pausa, a la espera de una reprogramación y en medio de un escenario en el que la defensa judicial de Lara se ha convertido en su prioridad inmediata.

Mira la programación en Red Uno Play