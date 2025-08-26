Un insólito accidente ocurrido en la comuna de La Florida, en Chile, terminó con un automóvil dentro del canal San Carlos. Los dos ocupantes resultaron ilesos, pero la mujer que conducía fue arrestada tras confirmarse que estaba bajo los efectos del alcohol.

Durante la madrugada de este martes, un hecho inusual sorprendió a los vecinos de La Florida en el vecino país de Chile, cuando un vehículo se precipitó hacia la ribera del canal San Carlos. En el automóvil viajaban un hombre y una mujer, quienes lograron salir sin lesiones pese a lo aparatoso del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora estaba aprendiendo a manejar cuando perdió el control del vehículo y terminó en el caudal. Más tarde, al realizarse las pruebas correspondientes, se constató que la mujer se encontraba en estado de ebriedad, situación que derivó en su detención inmediata.

El automóvil continúa sumergido en el lugar y el operativo para retirarlo se ha dificultado por el incremento del nivel del agua y la fuerza de la corriente, lo que obliga al uso de maquinaria pesada para concretar las labores.

Bomberos trabajó en la zona para asistir a los ocupantes y garantizar la seguridad del área, mientras que el hecho generó preocupación en los vecinos que alertaron a las autoridades en plena madrugada.

Mira la programación en Red Uno Play