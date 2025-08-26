Así fue entregado a Brasil un narco capturado en Bolivia, con condena por tráfico y crimen organizado

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó la expulsión de Marcio José Iporte de Sousa, ciudadano brasileño de 42 años, quien fue entregado este martes 26 de agosto a la Policía Federal de Brasil para cumplir una condena de 24 años de prisión por los delitos de narcotráfico y organización criminal.

Iporte fue aprehendido el lunes por la tarde en la zona norte de la capital cruceña durante un operativo del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE), dependiente de la Felcn. Tras confirmar que no tenía procesos pendientes en Bolivia, se procedió a su salida forzosa en coordinación con Migración y autoridades brasileñas.

“Este señor tiene 24 años de condena en la ciudad de Goiás. En coordinación con la Policía Federal de Brasil ya se ha hecho la verificación y la corroboración exacta. Con Migración Bolivia se realizaron los trámites para la expulsión legal de esta persona”, explicó el coronel Ángel Morales, director nacional de la Felcn, antes de que se concrete la entrega.

La expulsión se ejecutó en horas de la mañana del martes. Morales precisó que se trató de una medida inmediata y legal, que responde a los acuerdos de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Marcio José Iporte de Sousa fue trasladado hasta la frontera y entregado bajo estrictas medidas de seguridad a efectivos de la Policía Federal de Brasil, quienes lo trasladaron a su país para que cumpla la sentencia en firme dictada por la justicia de Goiás.

