Fuertes imágenes: Un joven torero murió corneado por un toro en su debut

El joven de 22 años fue embestido por un toro de casi 700 kilos durante una corrida en Campo Pequeño en Portugal. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/08/2025 22:27

Portugal

El joven torero portugués Manuel Maria Trindade, de 22 años, falleció el sábado pasado en un hospital de Lisboa, tras ser embestido por un toro de casi 700 kilogramos que lo lanzó violentamente contra la barrera, dejándolo inconsciente.

Trindade fue trasladado de inmediato al hospital, donde los médicos confirmaron que presentaba muerte cerebral. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio que resultó fatal. El incidente ocurrió durante el inicio de su actuación.

En videos que circulan en redes sociales, se observa cómo el toro embiste con fuerza no solo a Trindade, sino también a otros toreros que intentaron intervenir, arrojándolos al suelo y contra la valla de la plaza. Las impactantes imágenes han causado gran conmoción en el país.

La tragedia causó conmoción en la sociedad y provocó una ola de críticas hacia esta práctica. “Aplausos para el toro, bien hecho, ninguna piedad para los idiotas maltratadores de animales”, escribió un internauta. Otros mensajes celebraban la muerte del torero como un castigo a la crueldad hacia los animales.

Ante estas reacciones, la madre del torero, Alzira Beringel, publicó una emotiva carta abierta en sus redes sociales. “Mi hijo pertenecía a un grupo de hermanos que llevaban sus chaquetas con honor y valentía. Estos grupos nunca herían a un toro, ¡lo manejaban con arte!”, escribió.

