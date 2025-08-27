¡Trágico! Hallan 21 perros sin vida en "guardería canina", dueños exigen justicia

Una tragedia que conmocionó a la comunidad de amantes de los animales ocurrió en el condado de Washington, Nueva York, donde 21 perros fueron encontrados muertos en un centro de cuidado canino. La policía local imputó cargos a los dueños de la instalación, mientras las familias de las mascotas fallecidas claman por respuestas y justicia.

El horror se descubrió el pasado domingo, cuando las autoridades acudieron a la guardería Anastasia's Acres Dog Boarding y encontraron a 21 perros sin vida. Un perrito más fue hallado con vida y trasladado de urgencia a una clínica veterinaria.

Entre las víctimas estaba Piglet, una perrita de 12 años, cuya dueña, Hannah Elmore, compartió su dolor. "Mi papá nos dijo que ella había fallecido y yo simplemente me derrumbé", relató Hannah, quien había dejado a Piglet en el centro antes de un viaje de fin de semana. "Nadie debería pasar por algo así", expresó, visiblemente afectada.

El Departamento del Sheriff del condado de Washington informó que, tras una investigación, se determinó que los dueños del centro, Robert y Anastasia Palulis, no proporcionaron ventilación ni agua adecuadas a los animales. Como resultado, la pareja enfrenta 22 cargos menores por "maltrato, tortura y lesiones a animales" y "falta de sustento apropiado".

A pesar de los cargos, los propietarios del negocio fueron liberados a la espera de una próxima audiencia judicial. Este hecho ha indignado a los dueños, como Danielle Barber, quien perdió a dos de sus perros. "Su casa está a solo 30 pies del lugar donde estaban los perros", comentó, consternada por el hecho de que nadie revisara a los animales a pesar de que "seguro había perros ladrando con angustia".

Tanto Barber como Elmore han lamentado que los dueños del centro no se hayan comunicado para ofrecer condolencias o alguna explicación. La empresa, que operaba desde 2020, ha desactivado su sitio web y redes sociales, dejando a los dueños en la dolorosa búsqueda de respuestas y de un cierre para su luto.

