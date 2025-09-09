TEMAS DE HOY:
Nacionales

Ríos: "Es falso que exista impunidad con líderes del PCC que se desplazarían libremente en Santa Cruz”

La autoridad contrarrestó la publicación de un medio brasileño. Ratificó que lo que existe en Bolivia son emisarios de organizaciones internacionales.

Naira Menacho

09/09/2025 18:27

Foto: Internet.
La Paz

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos rechazó las declaraciones que afirman la presencia de cárteles del narcotráfico en Bolivia y la publicación de un medio televisivo brasileño y aseguró que lo que existe en el país con clanes familiares y emisarios de organizaciones internacionales que ingresaron a nuestro país para reclutar personas.

“Estas aseveraciones están respaldadas por diversos informes de parte de la Fuerza Especial de Luchas Contra el Narcotráfico (Felcn). Así también el último informe que ha sido publicado el 2025 por la oficina de las Naciones Unidas, Contra la Droga y el Delito, ratifica que no existe cárteles del narcotráfico en Bolivia”, informó el ministro de Gobierno  

El ministro descartó que exista "impunidad" con los líderes del Primer Comando Capital (PCC) para que se desplacen libremente en Santa Cruz, como se indicó en el reportaje de un reconocido canal de Brasil.

“La Policía Bolivia, con el Ministerio Público en coordinación con autoridades de Brasil con los que se detectan los miembros de estas organizaciones criminales y cuando son detectados, dependiendo del delito, han sido deportados a sus países se orígenes”, resaltó Ríos.

El ministro explicó que este tipo de emisarios ingresan por pasos fronterizos ilegales o con documentos de identidad falsos.

 

