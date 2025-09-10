Asesinan a secretario de Gobierno en Colombia durante partido de fútbol

José Dorien Jiménez, secretario de Gobierno del municipio de Pradera, en el departamento del Valle del Cauca, fue asesinado a tiros en la noche de este martes mientras veía el partido de fútbol entre Venezuela y Colombia. El ataque ocurrió en el parque principal del municipio y ha conmocionado a las autoridades y la comunidad local.

Según los reportes iniciales, Jiménez fue atacado con arma de fuego en varias ocasiones y falleció en el lugar de los hechos. Una persona que lo acompañaba también resultó herida. Las autoridades se encuentran investigando para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables, según publica el portal Noticias Caracol.

Condena y llamado a la paz

La noticia fue confirmada por la Gobernación del Valle del Cauca, que anunció la implementación de medidas inmediatas. Por su parte, Giovanny Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, lamentó profundamente el asesinato y recordó a Jiménez como una persona dedicada a trabajar por el bienestar de su comunidad.

A través de un comunicado en redes sociales, la Unidad de Restitución de Tierras condenó el atentado y urgió a los grupos armados a "dejar el camino de las armas como método para resolver las diferencias políticas, sociales y territoriales".

José Dorien Jiménez era un abogado con especialización en desarrollo humano y organizacional. Antes de ocupar el cargo de secretario de Gobierno, había sido concejal de Pradera por el Partido Conservador Colombiano entre 2020 y 2023. Su asesinato ha generado una fuerte reacción en el país, que clama por el fin de la violencia contra líderes sociales y políticos.

