“Su pareja tiene antecedentes”: fisicoculturista es hallado sin vida en su casa

El reconocido fisicoculturista brasileño Valter de Vargas Aita, de 41 años, fue encontrado muerto en las escaleras de su apartamento en la ciudad de Chapecó, Santa Catarina, Brasil, tras ser apuñalado durante una violenta disputa con su pareja. La mujer, de 43 años, es la principal sospechosa y ya estaba siendo buscada por las autoridades por cargos de robo a mano armada y un asesinato previo.

Según la Policía Civil, el cuerpo del atleta presentaba múltiples heridas de arma blanca en el cuello, el abdomen, la cara y la espalda. Las primeras investigaciones indican que, tras el ataque, Aita intentó huir del apartamento, dejando un rastro de sangre en el edificio antes de caer sin vida cerca de la salida. Los vecinos alertaron a las autoridades después de escuchar gritos y ruidos inusuales, reporta notitarde.com.ve.

Una acusada con antecedentes graves

La mujer fue hallada dentro del apartamento con heridas de arma blanca y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece bajo custodia policial. Las autoridades confirmaron que la sospechosa tenía una orden de arresto pendiente y una condena de 15 años de prisión que no había cumplido. Se espera que, una vez se recupere, sea formalmente imputada por el asesinato de Vargas Aita.

El trágico suceso ha conmocionado al mundo del culturismo, donde Aita era una figura respetada. Había sido seis veces campeón estatal, subcampeón mundial en 2024 y era conocido por su dedicación al deporte y la vida saludable. Su muerte deja un gran vacío en la comunidad deportiva brasileña e internacional. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los detalles exactos del ataque.

