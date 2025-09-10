TEMAS DE HOY:
Deportes

Emoción: Durante el himno nacional, jugadores de La Verde fueron captados con lágrimas en los ojos

Este emotivo instante fue un preludio del drama que se viviría en la cancha, donde la pasión se transformaría en un desempeño inolvidable.

Milen Saavedra

09/09/2025 23:46

Durante el himno nacional, jugadores de la Verde fueron captados con lágrimas en los ojos
El Alto, Bolivia

Un momento de profunda emoción y tensión se vivió en el estadio de Villa Ingenio, en la ciudad de El Alto, justo antes del partido de la selección boliviana contra Brasil. Mientras sonaba el himno nacional, varios jugadores de 'La Verde' rompieron en llanto, visiblemente abrumados por la importancia del encuentro. El video del emotivo momento se ha vuelto viral en las redes sociales.

Las lágrimas de los futbolistas reflejaban la presión y el peso de una nación que soñaba con la clasificación. Con la posibilidad de alcanzar el repechaje para el Mundial de 2026, la emoción era palpable. Este emotivo instante fue un preludio del drama que se viviría en la cancha, donde la pasión se transformaría en un desempeño inolvidable.

 

 

El encuentro, que enfrentaba a Bolivia con el poderoso Brasil de Carlo Ancelotti, fue un verdadero choque de gigantes. Contra todos los pronósticos, la selección boliviana demostró su determinación y logró lo impensable: una victoria épica que le aseguró el cupo de Sudamérica para la repesca mundialista.

La victoria no solo fue un triunfo deportivo, sino la culminación de un sueño que la afición boliviana anhelaba desde hace mucho tiempo. La emoción del himno, las lágrimas de los jugadores y la posterior victoria en el campo se combinaron para crear una de las noches más memorables en la historia del fútbol boliviano. La fe y la pasión que se vieron al inicio del partido se convirtieron en la gasolina para una gesta histórica que ahora tiene a todo el país celebrando.

 

 

 

 

 

