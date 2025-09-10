Miguelito tras la victoria de Bolivia frente a Brasil: “Es un trabajo de todo el grupo”

La selección boliviana dio un paso gigante en su camino al Mundial 2026 al vencer por 1-0 a Brasil en el Estadio de Villa Ingenio. El gol lo marcó Miguel Ángel Terceros, quien se vistió de héroe al anotar de penal el tanto que clasifica a la Verde al repechaje intercontinental.

“Agradecer al público que vino a apoyarnos, a toda mi familia que siempre está ahí. Muy feliz. Este grupo se lo merece, venimos trabajando mucho y esto es el reflejo de ello”, declaró Terceros al término del partido.

El joven delantero del América MG de Brasil fue nuevamente determinante y llegó a siete goles en las Eliminatorias, consolidándose como el máximo artillero de la selección boliviana en esta campaña.

“Como dice el profe, es un trabajo de todo el grupo. El grupo que tenemos ahora es muy lindo, una mezcla de juventud y experiencia, eso me ha ayudado bastante. Agradecer al profe por la confianza desde el primer día”. agregó.

Terceros también dejó en claro que el objetivo aún no se ha cumplido del todo: “Yo creo que no es Miguelito quien puso a la selección al repechaje, es la selección boliviana. Todos queremos ser llamados como la selección que logró llegar al repechaje. Quedo muy feliz por el cariño de la gente, pero ahora toca cambiar la mentalidad porque todavía nos falta”.

Con este resultado, Bolivia mantiene viva la esperanza de clasificar a su segundo Mundial. El repechaje será la próxima gran cita, y con jugadores como Terceros, la ilusión nacional sigue intacta.

