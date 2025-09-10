“Me siento bien para poder volver”: Martins no descarta su regreso a la selección

Marcelo Martins Moreno, volvió a estar cerca de la selección nacional, esta vez desde las gradas, presenciando el partido contra Brasil en Villa Ingenio. Visiblemente emocionado hasta las lágrimas, celebró la clasificación al repechaje y dejó abierta la puerta a un posible regreso.

“Lo estoy disfrutando al máximo, no me la creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas… vamos a ver qué pasa más adelante”, expresó desde la cancha, conmovido por el logro de sus excompañeros.

Martins vivió el partido como un hincha más, con la ansiedad a flor de piel. “Estábamos sufriendo, yo creo que se ve peor desde afuera que dentro de la cancha”, confesó entre risas, destacando la intensidad de los últimos minutos del encuentro.

Consultado sobre un posible regreso a la selección, Martins no cerró la puerta. “Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”, dijo, dejando claro que su pasión por la camiseta verde sigue intacta.

El exdelantero también remarcó que no necesita que nadie lo convenza para volver a vestir los colores de Bolivia. “A mí no me tiene que convencer nadie, yo tengo mi corazón con la Verde siempre. Lo que resta es que hablemos y ver lo que se puede venir”, afirmó, dejando abierta una posibilidad que ilusiona a los hinchas.

Marcelo Martins, quien se despidió de la selección en 2023 como el máximo goleador histórico, sigue siendo una figura cercana, querida y dispuesta a sumar si se dan las condiciones. La historia, parece, aún no ha terminado.

