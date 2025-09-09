TEMAS DE HOY:
¡Llegó el día! No te pierdas el estreno de “Intensas Podcast” solo por Red Uno

Un programa hecho por mujeres que tratarán diversos temas “sin censura”, todos los martes y viernes a las 21:00.

Silvia Sanchez

09/09/2025 19:07

El estreno de “Intensas Podcast” es hoy. Un programa hecho por mujeres que tratarán varios temas polémicos y “sin censura”, que, en muchos casos, todos prefieren no hablar en público.

“Intensas Podcast”, que será conducido por Laida Téllez, Natalia Añez y Leila Castro, tocará temas como: emociones intensas, vínculos y relaciones tóxicas, y contará experiencias reales de todos sus oyentes y público seguidor.

No te pierdas el primer capítulo este martes 9, en las redes sociales de Red Uno de Bolivia.

 

A partir de hoy, las noches estarán cargadas de risas, consejos, reflexiones y análisis de temas del interés general de nuestro público, las tres comediantes, que serán las conductoras del programa, les darán un toque especial a tus noches.

Entre los temas que tocarán, hablarán de celos, relaciones, superación emocional, entre otros, una mezcla de humor y sinceridad en cuanto a las opiniones de las personas que formen parte de “Intensas Podcast”.

“Ser intensas no es algo malo. Ser intensas es sentir, reír, vivir la vida intensamente y con propósito”, afirma Natalia. Por su parte, Leila agrega: “Hablamos cosas que muchas veces generan tabú, y nosotras como mujeres los discutimos abiertamente”.

 

Será un programa lleno de autenticidad, para entretener, y reflejar el empoderamiento de las mujeres en nuestra realidad social.

 

