¡Llegó el día! No te pierdas el estreno de “Intensas Podcast” solo por Red Uno

El estreno de “Intensas Podcast” es hoy. Un programa hecho por mujeres que tratarán varios temas polémicos y “sin censura”, que, en muchos casos, todos prefieren no hablar en público.

“Intensas Podcast”, que será conducido por Laida Téllez, Natalia Añez y Leila Castro, tocará temas como: emociones intensas, vínculos y relaciones tóxicas, y contará experiencias reales de todos sus oyentes y público seguidor.

No te pierdas el primer capítulo este martes 9, en las redes sociales de Red Uno de Bolivia.

A partir de hoy, las noches estarán cargadas de risas, consejos, reflexiones y análisis de temas del interés general de nuestro público, las tres comediantes, que serán las conductoras del programa, les darán un toque especial a tus noches.

Entre los temas que tocarán, hablarán de celos, relaciones, superación emocional, entre otros, una mezcla de humor y sinceridad en cuanto a las opiniones de las personas que formen parte de “Intensas Podcast”.

“Ser intensas no es algo malo. Ser intensas es sentir, reír, vivir la vida intensamente y con propósito”, afirma Natalia. Por su parte, Leila agrega: “Hablamos cosas que muchas veces generan tabú, y nosotras como mujeres los discutimos abiertamente”.

Será un programa lleno de autenticidad, para entretener, y reflejar el empoderamiento de las mujeres en nuestra realidad social.

